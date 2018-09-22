» أحمد عيد عبد الملك يُحطم رقم «الخطيب»

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الجونة يضم أحمد عيد عبد الملك

المصريون

الخطيب

عيد

أحمد عيد عبد الملك

حطم أحمد عيد عبد الملك، صانع ألعاب فريق الجونة، رقم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي، بعد سجل هدفًا في فوز فريقه على نظيره بتروجت بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم الجونة عبر إسلام رشدى فى الدقيقة 19، وأضاف أحمد عيد عبد الملك الهدف الثانى من ركلة جزاء، وأحرز هدف بتروجت شيملس بيكلى فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وسجل أحمد عيد عبد الملك في 17 موسم متتالي بالدوري المصري الممتاز، وحطم رقم اسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب والذي سجل في 16 موسم متتالي بالمسابقة المحلية.

وبهذا يصبح "عبد الملك" أكثر لاعب يسجل أهدافًا في مواسم متتالية بالدوري الممتاز

كما أصبح "عبد الملك" على بعد 18 هدفًا من دخول نادي "المائة" بالدوري المصري بعدما رفع رصيد أهدافه لـ82 هدفًا.

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