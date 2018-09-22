«شكرى» يكشف تطورات الأزمة مع قطر

22 سبتمبر 2018 - 07:49 م

كشف السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، تطورات أزمة مع دولة قطر، مؤكدًا تمسك الرباعى العربى (مصر والسعودية والبحرين والإمارات)، بمطالبهم الـ13.

قال "شكري"، خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة المصرية في نيويورك، إن الأزمة مع قطر وتطوراتها، لم تتحرك وليس بها جديد، مشددًا على أنه "لن يحدث أي جديد إلا مع بدء قيام قطر بتنفيذ 13 مطلبا للدول الأربعة".

وأضاف وزير الخارجية: "إن موقف مصر ثابت لن يتغير مع دول المقاطعة وهما السعودية والإمارات والبحرين حتى تنفذ المطالب".

يذكر أن الرباعي العربي ، في 5 يونيو 2017، قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لاتهامها بدعم وتمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية واحتجاجا على تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية للدول، وأدى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة إلى إغلاق كافة المعابر البرية والبحرية والجوية معها.