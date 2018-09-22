الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد اجتماعه مع «حماس»

22 سبتمبر 2018 - 08:04 م

غادر الوفد الأمني المصري، مساء السبت، قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون" (إيرز)، شمالي القطاع، بعد زيارة استمرت عدة ساعات.

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن الوفد الأمني المصري غادر القطاع، بعد اجتماع استمر ساعات مع قيادة حركة "حماس".

وضم الوفد مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، والقنصل المصري لدى فلسطين عبد الله شحادة، ولم يعلن على الفور نتائج الزيارة.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني فلسطيني لوكالة "الأناضول"، إن الوفد فور وصوله للقطاع توجه مباشرة إلى منزل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في مدينة غزة، لبحث ملف المصالحة.

والأربعاء الماضي، اختتم وفد من "فتح" برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، زيارة إلى القاهرة استمرت ثلاثة أيام، بحث خلالها مع المخابرات المصرية سبل إتمام المصالحة الفلسطينية.

وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت "حماس" و"فتح" في القاهرة اتفاقًا للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.