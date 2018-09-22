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بالمطرية

عامل يحاول اغتصاب طفلة 4 سنوات أعلى سطح عقار

قضايا وحوادث

اغتصاب - صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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النيابة العامة

المطرية

حبس عامل

اغتصاب طفلة

أمرت نيابة المطرية بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق اليوم، السبت، بتهمة بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 فى سطح العقار، لولا تدخل الأهالي وإنقاذها من المتهم.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى، أفادوا فيه بضبطهم عاملًا، عقب سماعهم صوت استغاثة من طفلة 6 سنوات، فأسرعوا نحو المكان، ووجدوا المتهم يحاول اغتصابها.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم جارٍ المجنى عليها، واستدرجها إلى أعلى سطح عقارهم، وحاول تجريدها من ملابسها، إلا أنها استغاثت، فتجمع الأهالى، وألقوا القبض على المتهم، وعرضه على النيابة، التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.

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