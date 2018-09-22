» عامل يحاول اغتصاب طفلة 4 سنوات أعلى سطح عقار

22 سبتمبر 2018 - 08:08 م

أمرت نيابة المطرية بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق اليوم، السبت، بتهمة بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 فى سطح العقار، لولا تدخل الأهالي وإنقاذها من المتهم.



كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى، أفادوا فيه بضبطهم عاملًا، عقب سماعهم صوت استغاثة من طفلة 6 سنوات، فأسرعوا نحو المكان، ووجدوا المتهم يحاول اغتصابها.



انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم جارٍ المجنى عليها، واستدرجها إلى أعلى سطح عقارهم، وحاول تجريدها من ملابسها، إلا أنها استغاثت، فتجمع الأهالى، وألقوا القبض على المتهم، وعرضه على النيابة، التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.



