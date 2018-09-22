بالفيديو.. الإسماعيلي يسقط أمام سموحة بثلاثية

22 سبتمبر 2018 - 08:28 م

سقط فريق الإسماعيلي أمام نظيره سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

تقدم في البداية الإسماعيلي عن طريق، اللاعب التونسي لـ «أسعد الجزيري»، في الدقيقة 13، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم تعادل سموحة في الدقيقة 20، بهدف عكسي لدفاع الإسماعيلي في مرماه.

وفي الدقيقة 39 أحرز اللاعب الناميبي «شيلونجو»، في الدقيقة 39، الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة، ليُسددها المهاجم بقوة في مرمى عصام الحضري.

وفي الشوط الثاني، واصل الإسماعيلي تراجعه، واستمر الفريق السكندري في الأاء الجيد، ونجح المدافع السيد فريق في إحراز الهدف الثالث بالدقيقة 69 من ضربة رأسية، بعد عرضية من ركنية، لعبها «فريد» برأسه قوية في مرمى عصام الحضري.