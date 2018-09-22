  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:36 م
بحث متقدم
الاهلى وحوريا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وحوريا الغيني

رانيا ربيع شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف بكرداسة

شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف تروى تفاصيل قتل أخيها

علاء مبارك

أول رد لعلاء مبارك على «تحالف جمال والإخوان»

وزارة الصحة

مطالب بتغليظ العقوبة في جرائم الإهمال الطبي

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

محمد سعيد رسلان

إيقاف «رسلان» يفجر أزمة بين «المداخلة» و«الدعوة السلفية»

وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» يكشف تطورات الأزمة مع قطر

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار «الدولار» بالتعاملات المسائية

رجاء الجداوى

فنانون يخطفون «كرسي المذيع» من نجوم الإعلام

وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم

روايات وشهادات تنشر لأول مرة عن ضحايا الغسيل الكلوي

جامعة خاصة تتسبب في شنق فتاة

قضايا وحوادث

شنق
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

"الكاتشب" يقلّل من خطر الإصابة بسرطان المعدة

#

بالصور.. تمارين بسيطة للتخلص من "الكرش"

#

تعرفي على الآثار السلبية للتعرض للشمس

#

زعيم روحى ينتظره السجن مدى الحياة لاغتصاب فتاة 16 عامًا

النيابة العامة

المطرية

شنق نفسها

التصريح بدفن فتاة

أمرت نيابة المطرية، بالتصريح بدفن طالبة انتحرت بشنق نفسها؛ بسبب رفض أهلها دخولها جامعة خاصة لاستكمال دراستها؛ لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا من عامل أفاد فيه باكتشاف انتحار ابنته شنقا داخل غرفتها.

على الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث لمحل البلاغ والعثور على الفتاة المنتحرة، وبسؤال عائلتها قال والدها إن ابنته عروس قد حدث تشاجر بينه وبينها بسبب الالتحاق بالجامعة فهى كانت تريد الذهاب إلى جامعة خاصة.

وأشار إلى أنه رفض وفضلت ذهابها إلى معهد حكومى، وذلك الأمر لم يعجبها فذهبت إلى غرفتها وأغلقت باب الغرفة عليها، وظل الأمر هكذا حوالى ساعتين، وبعدها ذهبت والدتها للاطمئنان عليها وفور دخولها الغرفة فوجئت بالفتاة مشنوقة ومعلقة بسقف الحائط، وحاولنا إسعافها لكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» أفغانستان.. مصرع 8 أطفال جراء لعبهم بقذيفة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإسبانيول
» أخ يمزق جسد شقيقه بسبب البط
» مشجع إنجليزي لـ«صلاح»: «جعلت ابني يزرف الدموع»
» عامل يحاول اغتصاب طفلة 4 سنوات أعلى سطح عقار
» وفاة عادل هيكل حارس الأهلي الأسبق
» بالصور.. وزير الدفاع يستقبل نظيره الهندي
» روايات وشهادات تنشر لأول مرة عن ضحايا الغسيل الكلوي
» أحمد عيد عبد الملك يُحطم رقم «الخطيب»
» تركيا تكشف سبب اعتقال البحارة المصريين
» جامعة خاصة تتسبب في شنق فتاة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها