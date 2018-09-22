» جامعة خاصة تتسبب في شنق فتاة

22 سبتمبر 2018 - 08:28 م

أمرت نيابة المطرية، بالتصريح بدفن طالبة انتحرت بشنق نفسها؛ بسبب رفض أهلها دخولها جامعة خاصة لاستكمال دراستها؛ لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا من عامل أفاد فيه باكتشاف انتحار ابنته شنقا داخل غرفتها.

على الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث لمحل البلاغ والعثور على الفتاة المنتحرة، وبسؤال عائلتها قال والدها إن ابنته عروس قد حدث تشاجر بينه وبينها بسبب الالتحاق بالجامعة فهى كانت تريد الذهاب إلى جامعة خاصة.

وأشار إلى أنه رفض وفضلت ذهابها إلى معهد حكومى، وذلك الأمر لم يعجبها فذهبت إلى غرفتها وأغلقت باب الغرفة عليها، وظل الأمر هكذا حوالى ساعتين، وبعدها ذهبت والدتها للاطمئنان عليها وفور دخولها الغرفة فوجئت بالفتاة مشنوقة ومعلقة بسقف الحائط، وحاولنا إسعافها لكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.



