» أخ يمزق جسد شقيقه بسبب البط

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الاجهزة الامنية

مشاجرة

مزارع

تمزيق جسد شقيقة

أقدم مزارع علي تمزيق جسد شقيقه بالسكين في قرية تابعة لمركز شرطة طوخ بالقليوبية، بسبب الخلاف على «مشروع البط» نشبت بينهما مشاجرة فقام الأخ الأكبر بطعن شقيقه الأصغر، وتم نقل المصاب في حالة سيئة إلى مستشفى طوخ المركزي، وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، قد تلقى إشارة من المستشفى بوصول «ف ع ح- 35 سنة – مزارع» مصابًا بعدة طعنات في البطن، وخروج جزء من الأحشاء وحالته سيئة.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه تشاجر مع شقيقه الأكبر بسبب الخلاف على تربية البط فوق سطح المنزل، فقام الثاني بطعنه عدة طعنات بالسكين وتركه غارقا في دمائه وهرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم ويدعى «و ع ح- 38 سنة – مزارع» والسلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



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