وزير الخارجية يكشف آخر تطورات «سد النهضة»

22 سبتمبر 2018 - 08:40 م

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك اتصالات مستمرة مع الجانب الإثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا عقد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا خلال مشاركتهما في منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين أوائل الشهر الحالي.

وأضاف وزير الخارجية خلال لقائه بالصحفيين والإعلاميين في مقر البعثة المصرية في نيويورك، انه تم عقد لقاءات بين وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا ، بالإضافة إلى تحريك أعمال التفاعل مع الاستشاري الذي يعد الدراسة الخاصة بآثار إنشاء سد النهضة.