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السيسى يستعرض 6 محاور أمام الأمم المتحدة

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

كتب: عصام الشربيني

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السيسي

خطاب

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها رقم 73 بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى المرة الخامسة التى يحضرها الرئيس كواحدة من أهم المحافل الدولية والتى يتحدث فيها باسم كل المصريين، ومن ثم يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة ويستعرض فيها أهم الانجازات التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية علي الصعيد الداخلي والخارجي.

من جانبه قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الكلمة التي سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستشمل عدة محاور هامة.

وأضاف "صادق"، فى تصريحات لـ"المصريون"، أن أهم المحاور هي خطة مصر وما أنجزته في ملف مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وسياسية الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها مصر خلال الفترة الماضية وآثارها على الاقتصاد المصري.

وأضاف "صادق" أن السيسي سيستعرض ما أنجزته مصر في مجال الاستقرار الأمني في البلاد، وإنشاء البنية التحتية القوية التي تشجع الاستثمارات الخارجية لتقديم إغراءات اقتصادية للمستثمرين الأجانب في مصر، وذلك أيضا من خلال اللقاءات الهامة التي سيعقدها مع كبار المستثمرين والشركات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد صادق أن أهم المحاور الخارجية التي سيتضمنها خطاب السيسي في الأمم المتحدة هي كيفية التوصل إلى حل نهائي وسلام عادل في منطقة الشرق الأوسط خاصة الملف الفلسطيني والأزمة السورية والأوضاع في اليمن.


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