» مشجع إنجليزي لـ«صلاح»: «جعلت ابني يزرف الدموع»

22 سبتمبر 2018 - 08:57 م

في لافتة طيبة قام النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بإهداء قميصه لأحد الأطفال من مشجعي الريدز ، بعد انتهاء مباراة الفريق اليوم أمام ساوثهامتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب والد الطفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كلمات الشكر لا تكفي يا صلاح، لقد جعلتنا أنا وابني نذرف الدموع، هناك مواقف في الحياة يصعب شرح جمالها، إنه يوم سيبقى خالدا في ذاكرة ابني».

يذكر أن فريق ليفربول واصل انتصاراته في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على ساوثهاميتون، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريمييرليج.



