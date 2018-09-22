انطلاق المؤتمر العام للمحامين بـ"الغردقة" الإثنين المقبل

22 سبتمبر 2018 - 09:07 م

يعقد المؤتمر السنوي العام للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمدينة الغردقة تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال.

وتقام الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً، بالسرادق المقام أمام قرية الذهبية، فيما تنطلق فعاليات اللجان على مدار اليومين التاليين على فترتين، الأولى من العاشرة ونصف صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، أما الثانية من الواحدة والنصف ظهرا وحتى الثالثة والنصف.

ويضم المؤتمر عشر لجان، هي المشكلات المهنية أمس واليوم، والإدارات القانونية، ومشكلات الوطن العربي، ومعهد المحاماة الواقع والتطوير، وآفاق الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، وكفالة حق الدفاع وسائل التفعيل، والثقافة القانونية وتطوير الخطاب المهني، وتقييم الأداء النقابي إيجابيات وسلبيات، والرؤية الجديدة لضوابط القيد والتجديد، على أن تدار اللجان من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني، جلسة نقاشية ولقاء مفتوحًا مع النقيب العام سامح عاشور، بمسرح محافظة البحر الأحمر، في تمام الثامنة مساءً، ويعقبه أمسية ثقافية وحفل فني في تمام العاشرة ونصف.

بينما تعقد الجلسة الختامية يوم الأربعاء، في تمام السابعة مساءً، لعرض توصيات المؤتمر، وذلك بمسرح محافظة البحر الأحمر، على أن تغادر الوفود ظهر يوم الخميس.