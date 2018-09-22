أول رد لعلاء مبارك على «تحالف جمال والإخوان»

22 سبتمبر 2018 - 09:08 م

رد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على الكاتب الصحفى ياسر رزق، بعد تشكيك الأخير فى وجود صفقة بين أخيه "جمال" وجماعة الإخوان لخوضه انتخابات الرئاسة فى 2022.

وقال "علاء"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "يخرج علينا بتخاريف مرة بأنه يخشي من وجود صفقة بين الإخوان وجمال ومن قبل قال (وما يُدرينا لعل هناك من يهندس صفقة لعام 2022 الحكومة والبرلمان للإخوان والرئاسة لجمال)".

وأضاف: "هرتلة تدل على سطحية وفقر في التحليل وقراءة الأحداث وعلي شخصية ضعيفة قابلة للتحول في أقل من الفيمتو ثانية"، مختتمًا تغريدته "شفاه الله".



يخرج علينا بتخاريف مرة بأنه يخشي من وجود صفقة بين الإخوان وجمال ومن قبل قال (وما يُدرينا لعل هناك من يهندس صفقة لعام 2022الحكومة والبرلمان للإخوان والرئاسة لجمال) )هرتلة تدل علي سطحية وفقر في التحليل وقراءة الأحداث وعلي شخصية ضعيفة قابلة للتحول في اقل من الفيمتو ثانية .شفاه الله — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 22 سبتمبر 2018

وكان الكاتب الصحفى ياسر رزق أبدى تخوفه من أن تكون هناك صفقة بين جمال مبارك والإخوان، مضيفًا "لكن الدولة المصرية قوية، ولن تقبل بالعودة إلى ما قبل 30 يونيو أو ما قبل 25 يناير".

وتساءل "رزق"، في لقائه مع قناة "دي إم سي"، مساء الإثنين الماضى، مع الإعلامية إيمان الحصري، عن سبب الظهور المتكرر وتحركات جمال مبارك فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأخير وأحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، هما سبب اندلاع ثورة 25 يناير؛ بسبب الغضب الشعبي من مشروع التوريث".