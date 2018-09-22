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أفغانستان.. مصرع 8 أطفال جراء لعبهم بقذيفة

عرب وعالم

أفغانستان.. مصرع 8 أطفال جراء لعبهم بقذيفة
أفغانستان.. مصرع 8 أطفال جراء لعبهم بقذيفة

وكالات - خالد الشرقاوي

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أفغانستان

قذيفة

لقى 8 أطفال مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح بشمال غرب أفغانستان جراء انفجار قذيفة كانوا يلعبون بها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أهالي الأطفال أن 4 من أصل الأطفال الثمانية الذين قتلوا كانوا من عائلة واحدة. وتم نقل الجرحى الستة إلى مستشفى في ولاية فارياب، اثنان منهم بحالة حرجة وأطراف مبتورة. وتتراوح أعمار الأطفال بين 5 و12 سنة.

وذكر أحد أهالي الأطفال أنهم عثروا على قذيفة لم تنفجر ولعبوا بها بالقرب من المنزل، ما أسفر عن انفجارها.

وتشير المعطيات الأممية إلى أن ما مجموعه 3200 طفل قتلوا في أفغانستان عام 2017، ما يشكل نحو ثلث عدد ضحايا النزاع المسلح في البلاد. وأسفرت انفجارات القذائف والألغام من مخلفات الحرب عن مقتل 142 طفلا وإصابة 376 خلال الفترة ذاتها.



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