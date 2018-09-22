بدء العام الدراسي.. زيارة مفاجئة من محافظ البحر الأحمر للمدارس

22 سبتمبر 2018 - 09:13 م

قام محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، بزيارة تفقدية مفاجئة لمدارس مدينة سفاجا؛ فى إطار جولته لمدارس عدد من مدن المحافظة منها مرسى علم، القصير، سفاجا، جاء ذلك أثناء عودته من مدينة مرسى علم.

شملت الزيارة تفقد مدارس المدينة بمراحل تعليمية مختلفة توجه فيها المحافظ للتأكد من الاستعداد النهائي لاستقبال الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد غدًا.

أكد المحافظ أن تحظى جميع المدارس بالمحافظة بمستوى متقدم فى جميع الأنشطة وأن تتميز بالنظافة وتوفير المياه والكهرباء طوال فترات الدراسة دون انقطاع.