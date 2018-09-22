شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف تروى تفاصيل قتل أخيها

22 سبتمبر 2018 - 09:22 م

روت شقيقة شهيد بلطجية كرداسة الذي تعرض للقتل على يد مجموعة من البلطجية لدفاعه عن أخته بعد معاكستهم لها، عبر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في الساعات الأخيرة تفاصيل الحادث المروع.

وقالت خلال الفيديو " انا رانيا ربيع اخت الشهيد احمد ربيع العزاز اللي مات ضحية بسبب انه كان بيدافع عن اخته وهى بتتعاكس عاوزة اكلمكم النهارده احكيلكم ايه اللي حصل بالظبط وهأقولكم الحقيقة".

وأضافت رانيا : «كنا ماشيين انا واحمد اخويه ومراته ووحدة جارتنا عشان انا حامل في اخر شهر وقربت اولد، وكان في 4 او 3 شباب مشين ورانا من منطقة بنى مقدون عشان يعكسونا، ولحظى الاسود كان احمد اخوايا كان ماشي جنبى، وسمعهم وهما بيقولوا لفظ وحش، نزل من على الموتوسيكل وبيسأله انت بتعكسها ليه ياض قعد يسألني انا عكستك يا عسل مكنتش عارفه ارد اقله ايه اقله عكستيني، احمد اخوايا هينزل في ضرب اكتر فمردتش، راح احمد اخوايا قله انت بتعكسها قدامي وتقلها يا عسل راح نزل اخويه ضربه قلمين على وشه وقطع له هدومه، والناس حاشت والموضوع خلص ومشيوا الشباب على بلدهم، هما جمبنا في بلد اسمها بني مقدوني".

وتابعت وهي متشحة بالسواد " وبعد ما الخناقة خلصت بعشر دقائق بنبص لقناهم قدام البيت ومعاهم يجي 15 واحد اللي كان ماسك شومة واللي ماسك عصاية واللي مسك حديدة وطوب ونزلوا ضرب فى اخويا، وبعد كده جه راجل ، وقال لللولد اللى ضربه أحمد شاور لي على اللي ضربك راح مشاور عليه ، راح الراجل جري عليه و بشومة ضربه على دماغه نزله الأرض ومن ساعتها مقمش من الوقعة ومات وهو ده كل اللي حصل".

واشارت عبر الفيديو وهي تبكي ان احمد شقيقها كان بمفرده في المشاجرة، ولكن الذي قام بمعاكستها كان معه أصدقائه، متسائلة ما الذي يجب أن تفعله وما ذنب اخيها ليصبح ضحية دفاعًا عن اخته لانه رأها تعاكس، وما هو ذنبها تعيش طيلة عمرها تحمل ذنب اخيها لانه مات بسببها، لافتة إلى أن الواقعة حدثت خلال ربع ساعة فقط وراح اخوها ضحية هؤلاء البلطجية .

وطالبت اخت الضحية بإعدام قاتل اخيها ليكون عبره لغيره ، لوقف هذه المهزلة المنتشره بشكل كبير في المجتمع حتى يكون عبرة لكل شخص يفكر ان يعاكس أى بنت.