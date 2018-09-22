شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف تروي تفاصيل قتل أخيها

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رانيا ربيع شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف بكرداسة
رانيا ربيع شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف بكرداسة

خالد الشرقاوي

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كرداسة

تحرش

بلطجية

معاكسة

روت شقيقة شهيد بلطجية كرداسة الذي تعرض للقتل على يد مجموعة من البلطجية لدفاعه عن أخته بعد معاكستهم لها، عبر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في الساعات الأخيرة، تفاصيل الحادث المروع.

وقالت خلال الفيديو "أنا رانيا ربيع اخت الشهيد احمد ربيع العزاز اللي مات ضحية بسبب انه كان بيدافع عن اخته وهى بتتعاكس عاوزة اكلمكم النهارده احكيلكم ايه اللي حصل بالظبط وهأقولكم الحقيقة".

وأضافت رانيا : «كنا ماشيين انا واحمد اخويا ومراته ووحدة جارتنا عشان انا حامل في اخر شهر وقربت اولد، وكان في 4 او 3 شباب مشين ورانا من منطقة بنى مقدون عشان يعكسونا، ولحظى الاسود كان احمد اخوايا كان ماشي جنبى، وسمعهم وهما بيقولوا لفظ وحش، نزل من على الموتوسيكل وبيسأله انت بتعكسها ليه ياض قعد يسألني انا عكستك يا عسل مكنتش عارفه ارد اقله ايه اقله عكستيني، احمد اخوايا هينزل في ضرب اكتر فمردتش، راح احمد اخوايا قله انت بتعكسها قدامي وتقلها يا عسل راح نزل اخويه ضربه قلمين على وشه وقطع له هدومه، والناس حاشت والموضوع خلص ومشيوا الشباب على بلدهم، هما جمبنا في بلد اسمها بني مقدوني".

وتابعت وهي متشحة بالسواد "وبعد ما الخناقة خلصت بعشر دقائق بنبص لقناهم قدام البيت ومعاهم يجي 15 واحد اللي كان ماسك شومة واللي ماسك عصاية واللي مسك حديدة وطوب ونزلوا ضرب فى اخويا، وبعد كده جه راجل ، وقال لللولد اللى ضربه أحمد شاور لي على اللي ضربك راح مشاور عليه ، راح الراجل جري عليه و بشومة ضربه على دماغه نزله الأرض ومن ساعتها مقمش من الوقعة ومات وهو ده كل اللي حصل".

وأشارت عبر الفيديو وهي تبكي إلى أن أحمد شقيقها كان بمفرده في المشاجرة، ولكن الذي قام بمعاكستها كان معه أصدقاؤه، متسائلة ما الذي يجب أن تفعله وما ذنب أخيها ليصبح ضحية دفاعًا عن أخته لأنه رآها تعاكس، وما هو ذنبها تعيش طيلة عمرها تحمل ذنب أخيها لأنه مات بسببها، لافتة إلى أن الواقعة حدثت خلال ربع ساعة فقط وراح أخوها ضحية هؤلاء البلطجية .

وطالبت أخت الضحية بإعدام قاتل أخيها ليكونوا عبرة لغيرهم، لوقف هذه المهزلة المنتشرة بشكل كبير في المجتمع حتى يكونوا عبرة لكل شخص يفكر أن يعاكس أى بنت.



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