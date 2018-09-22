رسميًا.. بدء فصل الخريف غدًا

22 سبتمبر 2018 - 09:26 م

قال محمود شاهين، مدير هيئة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يبدأ غدًا رسميًا، وهو أجمل فصول السنة اعتدالا في درجات الحرارة.

وأشار "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، محذرًا أن فصل الخريف قد يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، موضحًا أن فصل الخريف هو أطول فصول السنة حيث سيستمر لمدة 93 يوم تقريبًا.

وناشد المواطنين متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة، نظرًا لحدوث اختلاف في درجات الحرارة بين الليل والنهار، وحرصًا على عدم إصابتهم بأي أمراض.



