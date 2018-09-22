  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:20 م
بحث متقدم
إسماعيل هنية

هذا ما حدث بين "هنية" والوفد الأمني المصري

الاهلى

بالفيديو: الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا

أطفال للبيع..

يحدث في مصر: أطفال للبيع.. هذا هو السبب

ال مبارك

لهذه الأسباب.. «النقض» ترفض التصالح مع «مبارك» ونجليه

رانيا ربيع شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف بكرداسة

شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف تروي تفاصيل قتل أخيها

علاء مبارك

أول رد لعلاء مبارك على «تحالف جمال والإخوان»

وزارة الصحة

مطالب بتغليظ العقوبة في جرائم الإهمال الطبي

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

محمد سعيد رسلان

إيقاف «رسلان» يفجر أزمة بين «المداخلة» و«الدعوة السلفية»

وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» يكشف تطورات الأزمة مع قطر

مؤتمر عالمي لـ"سياحة اليخوت" بالغردقة

قبلي وبحري

صور المؤتمر
صور المؤتمر

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

"خليل" يدعو لمؤتمر صحفي عالمي للتضامن مع سجناء الرأى

#

ضبط مسئول مخبز يبيع خبزًا مدعمًا بأزيد من التسعيرة

#

بالأسماء.. الأهلي يعلن جهازه الفني الجديد

العام

البحرالأحمر

المحاماه

لمؤتمر.

انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الواحد والعشرين للجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية تنفيذ المهارات البشرية بالموانئ البحرية العربية وبحث سبل التعاون بين المعاهد والكليات البحرية العربية بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والذي تنظمه الأكاديمية الأمريكية لليخوت، وجمعية رجال الأعمال "المصريين- السودانيين" واتحاد الموانئ العربية، والذي أقيم اليوم بأحد المنتجعات السياحية، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

فى بداية الحديث، رحب "تمام" بالحضور، متمنيًا لهم قضاء وقت رائع على أرض مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أهمية سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية، كما أكد أن المحافظة تعمل على دعم أنواع السياحة ومن بينها سياحة اليخوت.

وأوضح تمام الدور الذي تبذله محافظة البحر الأحمر فى عملية صناعة السياحة، مؤكدًا أن السياحة هي المصدر الأول للمحافظة وأن عملية الحفاظ عليها وتطويرها واستحداث أنواع جديدة منها يزيد من تطور المحافظة .

يذكر أن الاجتماع الواحد والعشرين للجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية تنفيذ المهارات البشرية بالموانئ البحرية العربية وبحث سبل التعاون بين المعاهد والكليات البحرية العربية والذي تنظمه الأكاديمية الأمريكية لليخوت، وجمعية رجال الأعمال "المصريين- السودانيين" واتحاد الموانئ العربية، يقام في الفترة من 21 إلي 22 سبتمبر 2018 ، بمدينة الغردقة , وذلك بحضور ممثلي 14 دولة  , ويناقش اتحاد الموانئ العربية خطط ربط الموانئ العربية والتعاون المشترك بينهما وآليات توحيد المفاهيم والمصطلحات البحرية بين الموانئ.

حضر المؤتمر اللواء عصام الدين بدوى الأمين العام لاتحاد الموانئ العربية والبحرية , والقبطان ياسر المسلمي رئيس الأكاديمية الأمريكية لليخوت ، والسيد محمود هندي رئيس مجلس جمعية رجال الأعمال المصريين السودانيين.



 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
» حبس مزارع مزق جسد شقيقه بالسكين لهذا السبب الغريب
» تعرف على أسعار «الدولار» بالتعاملات المسائية
» حقيقة اعتراف مصر بالقدس عاصمة لإسرائيل
» ماسبيرو يحقق في خطأ «القضاء على محو الأمية»
» مشجع إنجليزي لـ«صلاح»: «جعلت ابني يزرف الدموع»
» أخ يمزق جسد شقيقه بسبب البط
» عامل يحاول اغتصاب طفلة 4 سنوات أعلى سطح عقار
» يحدث في مصر: أطفال للبيع.. هذا هو السبب
» أفغانستان.. مصرع 8 أطفال جراء لعبهم بقذيفة
» قصف إسرائيلي على غزة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها