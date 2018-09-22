مؤتمر عالمي لـ"سياحة اليخوت" بالغردقة

22 سبتمبر 2018 - 09:30 م

انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الواحد والعشرين للجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية تنفيذ المهارات البشرية بالموانئ البحرية العربية وبحث سبل التعاون بين المعاهد والكليات البحرية العربية بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والذي تنظمه الأكاديمية الأمريكية لليخوت، وجمعية رجال الأعمال "المصريين- السودانيين" واتحاد الموانئ العربية، والذي أقيم اليوم بأحد المنتجعات السياحية، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

فى بداية الحديث، رحب "تمام" بالحضور، متمنيًا لهم قضاء وقت رائع على أرض مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أهمية سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية، كما أكد أن المحافظة تعمل على دعم أنواع السياحة ومن بينها سياحة اليخوت.

وأوضح تمام الدور الذي تبذله محافظة البحر الأحمر فى عملية صناعة السياحة، مؤكدًا أن السياحة هي المصدر الأول للمحافظة وأن عملية الحفاظ عليها وتطويرها واستحداث أنواع جديدة منها يزيد من تطور المحافظة .

يذكر أن الاجتماع الواحد والعشرين للجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية تنفيذ المهارات البشرية بالموانئ البحرية العربية وبحث سبل التعاون بين المعاهد والكليات البحرية العربية والذي تنظمه الأكاديمية الأمريكية لليخوت، وجمعية رجال الأعمال "المصريين- السودانيين" واتحاد الموانئ العربية، يقام في الفترة من 21 إلي 22 سبتمبر 2018 ، بمدينة الغردقة , وذلك بحضور ممثلي 14 دولة , ويناقش اتحاد الموانئ العربية خطط ربط الموانئ العربية والتعاون المشترك بينهما وآليات توحيد المفاهيم والمصطلحات البحرية بين الموانئ.

حضر المؤتمر اللواء عصام الدين بدوى الأمين العام لاتحاد الموانئ العربية والبحرية , والقبطان ياسر المسلمي رئيس الأكاديمية الأمريكية لليخوت ، والسيد محمود هندي رئيس مجلس جمعية رجال الأعمال المصريين السودانيين.