» ماسبيرو يحقق في خطأ «القضاء على محو الأمية»

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«ماسبيرو» تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة «القضاء على محو الأمية»

خالد الشرقاوي

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ماسبيرو

محو الامية

فتح عمرو الخياط المشرف العام على تطوير القناة الأولى، تحقيقًا مع فريق تحرير برنامج "مصر النهارده" الذى تقدمه ريهام الديب وأحمد سمير، بسبب الخطأ اللغوى الفادح الذى شهدته حلقة الأحد الماضى من البرنامج.

ووقع فريق إعداد البرنامج، فى خطأ فى كتابة عنوان إحدى الفقرات، وظهر على الشاشة عنوان الفقرة "جهود الدولة للقضاء على محو الأمية"، بدلًا من "جهود الدولة للقضاء على الأمية".

وقال محمد عبدالعزيز، المحرر فى قطاع الأخبار بالتليفزيون، إن "الخطأ ناتج عن أحد أمرين، وهما إما أن يكون القائم على كتابة العناوين موظفًا غير مؤهل صحفيًا، أو معدًا ليس لديه علم باللغة".

وأضاف في تصريحه إلى "المصريون": "السبب الثاني هو أن يكون ما حدث سهوًا ونتج عن غير قصد، وعدم تركيز من قبل معد البرنامج، خاصة وأن هذا المصطلح (محو الأمية) دارج داخل المجتمع المصري".

وأوضح أنه في مثل تلك الأخطاء، يتقدم المشرف على القناة بشكوى ضد المعد لإجراء تحقيق معه، ومن ثم يتم توقيع العقوبة الملائمة للخطأ.  


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