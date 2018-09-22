» حقيقة اعتراف مصر بالقدس عاصمة لإسرائيل

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أحمد خيري المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم
أحمد خيري المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

كشف أحمد خيري المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة ما تردد بشأن ذكر مدينة القدس على إنها عاصمة إسرائيل، بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي.

وقال "خيري"، في بيان صحفي له اليوم، إن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، كلف مستشارة مادة الفلسفة بالرد على ما أثير، والتي بدورها أكدت على أنه لا يوجد كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي في مصر بالأساس، مشيرة إلى أن هذا الموضوع قديم وتم نفيه وقتها على لسان وزير التعليم.

وأهابت وزارة التربية والتعليم، بمختلف وسائل الإعلام المصري، ضرورة تحري الدقة عند تناول أية أخبار أو معلومات، والرجوع إلى المتحدث الرسمي للوزارة قبل نشر آي أخبار متعلقة بالوزارة.


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