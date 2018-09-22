» قصف إسرائيلي على غزة

22 سبتمبر 2018 - 09:51 م

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء السبت، منطقة بشمالي غزة، كان يتواجد فيها شبان فلسطينيون.

وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن شهود عيان، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منطقة قرب تجمع للشبان يعتقد بأنهم مطلقو طائرات ورقية وبالونات حارقة، في منطقة أبو صفية الحدودية شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "قامت طائرة عسكرية بالإغارة باتجاه خلية قامت بإطلاق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

ولم يشر الجيش في البيان إلى ضحايا، كما لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن أي إصابات حتى الآن.

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية.