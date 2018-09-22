  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:20 م
بحث متقدم
إسماعيل هنية

هذا ما حدث بين "هنية" والوفد الأمني المصري

الاهلى

بالفيديو: الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا

أطفال للبيع..

يحدث في مصر: أطفال للبيع.. هذا هو السبب

ال مبارك

لهذه الأسباب.. «النقض» ترفض التصالح مع «مبارك» ونجليه

رانيا ربيع شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف بكرداسة

شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف تروي تفاصيل قتل أخيها

علاء مبارك

أول رد لعلاء مبارك على «تحالف جمال والإخوان»

وزارة الصحة

مطالب بتغليظ العقوبة في جرائم الإهمال الطبي

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

محمد سعيد رسلان

إيقاف «رسلان» يفجر أزمة بين «المداخلة» و«الدعوة السلفية»

وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» يكشف تطورات الأزمة مع قطر

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على حوريا الغيني

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«آل الشيخ» يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة «حوريا»

#

6 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وحوريا الغيني

#

كارتيرون: حورويا الغيني يؤدي بنفس طريقة «مازيمبي»

#

حارس حوريا: نحن الأحق بالتأهل من الأهلي

المصريون

الاهلى

حوريا

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى على حورويا الغيني، بهدف دون رد، فى المباراة المقامة حالياً على ملعب السلام، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف الأهلى وليد سليمان فى الدقيقة 32، بعد تلقيه عرضية متقنة من أحمد حمودى ليودعها بسهولة فى شباك حورويا الغيني.

بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من لاعبي الأهلى فى محاولة لإدراك هدف التقدم مبكراً، وكاد الفريق الأحمر فى الدقيقة الثامنة إحراز هدف التقدم من فرصة بـ4 أرواح، بعد أن استلم وليد سليمان الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية ارتدت من دفاعات حوريا، لتصل لأحمد حمودى الذى سدد هو الأخر لترتد من الدفاع، لتصل لوليد أزارو الذى سدد الكرة مرتين ارتدت واحدة من الدفاع، والأخري مرت بجوار القائم، دخل حوريا اللقاء وبادل الأهلى الهجمات بعد مرور 12 دقيقة وأنحصر اللعب فى وسط الملعب ونجحت دفاعات الفريقين فى تحجيم أداء المهاجمين وعرقلة إنطلاقات الأجنحة.

كاد حورويا أن يصعق الأهلى فى الدقيقة 18 من عُمر اللقاء بعد أن أُرسلت كرة عرضية من خطأ على حدود منطقة الجزاء سددها برأسه مهاجم الفريق الغيني لتصطدم بالقائم الأيسر، قبل أن يرفع الحكم المساعد رايته معلناً وجود حالة تسلل.

فى الدقيقة 24 سدد وليد سليمان كرة قوية من الجهة اليسرى، مرت بجوار القائم الأيمن لفريق حورويا، واصل الأهلى هجومه وحصل على العديد من الكرات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء، ومن إحدى تلك الكرات كاد أيمن أشرف أن يتقدم للأهلى بعد أن سدد رأسية قوية مرت فوق عارض الفريق الغيني.

فى الدقيقة 32 سجل وليد سليمان هدف التقدم للأهلى بعد مرور نموذجي من أحمد حمودى من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية للحاوى الذى أودعها فى المرمى بسهولة، واصل الأهلى هجومه فى محاولة لإدراك هدف تعزيز النتيجة وأرسل وليد سليمان عرضية خطيرة من الجهة اليمنى، إلا أن دفاعات الفريق الغيني أبعدت الكرة خارج الملعب.

واصل الأهلى ضغطه وهجومه المكثف على دفاعات حورويا، الذى ارتبك لاعبيه بشدة بعد إحراز الفريق الأحمر لهدف التقدم إلا أن رعونة المهاجمين حالت دون مُضاعفة النتيجة فى الشوط الأول، حيث أطلف الحكم الجامبي بكاري جاساما صافرة نهاية الشوط الأول.

يدخل الاهلي المباراة  راغباً في تحقيق الفوز بأى نتيجة للصعود لدور نصف النهائي للبطولة، التى يرغب الفريق الأحمر فى استعادة لقبها الغائب عن دولاب بطولاته منذ 5 سنوات، وذلك بعد تعادل الفريقين فى مباراة الذهاب التى اقيمت فى غينيا سلبياً ويُدير لقاء الليلة الحكم الجامبي بكاري جاساما.

يدخل الأهلى المواجهة منقوصاً، بسبب غياب عدد من أبرز نجومه بداعى الإصابة على رأسهم النيجيري جونيور أجاى ومروان محسن وعمرو السولية وسعد سمير وناصر ماهر وميدو جابر وهو ما وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي في موقف مُحرج للغاية بسبب هذه الغيابات الكثيرة.

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
» حبس مزارع مزق جسد شقيقه بالسكين لهذا السبب الغريب
» تعرف على أسعار «الدولار» بالتعاملات المسائية
» حقيقة اعتراف مصر بالقدس عاصمة لإسرائيل
» ماسبيرو يحقق في خطأ «القضاء على محو الأمية»
» مشجع إنجليزي لـ«صلاح»: «جعلت ابني يزرف الدموع»
» أخ يمزق جسد شقيقه بسبب البط
» عامل يحاول اغتصاب طفلة 4 سنوات أعلى سطح عقار
» يحدث في مصر: أطفال للبيع.. هذا هو السبب
» أفغانستان.. مصرع 8 أطفال جراء لعبهم بقذيفة
» قصف إسرائيلي على غزة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها