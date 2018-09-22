الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على حوريا الغيني

22 سبتمبر 2018 - 09:54 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى على حورويا الغيني، بهدف دون رد، فى المباراة المقامة حالياً على ملعب السلام، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف الأهلى وليد سليمان فى الدقيقة 32، بعد تلقيه عرضية متقنة من أحمد حمودى ليودعها بسهولة فى شباك حورويا الغيني.

بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من لاعبي الأهلى فى محاولة لإدراك هدف التقدم مبكراً، وكاد الفريق الأحمر فى الدقيقة الثامنة إحراز هدف التقدم من فرصة بـ4 أرواح، بعد أن استلم وليد سليمان الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية ارتدت من دفاعات حوريا، لتصل لأحمد حمودى الذى سدد هو الأخر لترتد من الدفاع، لتصل لوليد أزارو الذى سدد الكرة مرتين ارتدت واحدة من الدفاع، والأخري مرت بجوار القائم، دخل حوريا اللقاء وبادل الأهلى الهجمات بعد مرور 12 دقيقة وأنحصر اللعب فى وسط الملعب ونجحت دفاعات الفريقين فى تحجيم أداء المهاجمين وعرقلة إنطلاقات الأجنحة.

كاد حورويا أن يصعق الأهلى فى الدقيقة 18 من عُمر اللقاء بعد أن أُرسلت كرة عرضية من خطأ على حدود منطقة الجزاء سددها برأسه مهاجم الفريق الغيني لتصطدم بالقائم الأيسر، قبل أن يرفع الحكم المساعد رايته معلناً وجود حالة تسلل.

فى الدقيقة 24 سدد وليد سليمان كرة قوية من الجهة اليسرى، مرت بجوار القائم الأيمن لفريق حورويا، واصل الأهلى هجومه وحصل على العديد من الكرات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء، ومن إحدى تلك الكرات كاد أيمن أشرف أن يتقدم للأهلى بعد أن سدد رأسية قوية مرت فوق عارض الفريق الغيني.

فى الدقيقة 32 سجل وليد سليمان هدف التقدم للأهلى بعد مرور نموذجي من أحمد حمودى من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية للحاوى الذى أودعها فى المرمى بسهولة، واصل الأهلى هجومه فى محاولة لإدراك هدف تعزيز النتيجة وأرسل وليد سليمان عرضية خطيرة من الجهة اليمنى، إلا أن دفاعات الفريق الغيني أبعدت الكرة خارج الملعب.

واصل الأهلى ضغطه وهجومه المكثف على دفاعات حورويا، الذى ارتبك لاعبيه بشدة بعد إحراز الفريق الأحمر لهدف التقدم إلا أن رعونة المهاجمين حالت دون مُضاعفة النتيجة فى الشوط الأول، حيث أطلف الحكم الجامبي بكاري جاساما صافرة نهاية الشوط الأول.

يدخل الاهلي المباراة راغباً في تحقيق الفوز بأى نتيجة للصعود لدور نصف النهائي للبطولة، التى يرغب الفريق الأحمر فى استعادة لقبها الغائب عن دولاب بطولاته منذ 5 سنوات، وذلك بعد تعادل الفريقين فى مباراة الذهاب التى اقيمت فى غينيا سلبياً ويُدير لقاء الليلة الحكم الجامبي بكاري جاساما.

يدخل الأهلى المواجهة منقوصاً، بسبب غياب عدد من أبرز نجومه بداعى الإصابة على رأسهم النيجيري جونيور أجاى ومروان محسن وعمرو السولية وسعد سمير وناصر ماهر وميدو جابر وهو ما وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي في موقف مُحرج للغاية بسبب هذه الغيابات الكثيرة.