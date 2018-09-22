مياه القليوبية تجري عملية ولادة قيصرية لخط صرف صحي !!

فشلت المحاولات التي قام بها المسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية لإصلاح خط طرد الصرف الصحي بقرية بطا التابعة لمركز ومدينة بنها.ط

واكد الاهالي ان الخط انفجر امس الجمعة وقام الاهالي بابلاغ المسئول عن شبكة الصرف بالقرية الا انه لم يقوم باي اجراء لاصلاح العطل.

واكد رضا احد اهالي القرية ان المسئولين في شركة المياه فشلوا في حل المشكلة حيث حضروا صباح اليوم وقاموا بقطع المياه عن البلد بالكامل منذ الصباح محاولين حل المشكلة ولكن كلما يتم قص الماسورة التي بها كسر وتركيب جزء جديد يتضح ان الجزء الذي تم تركيبه اصغر من الخط الرئيسي ومرة يتضح انه اكبر وهكذا ظل الحال حتي هذه اللحظة في محاولات عديدة منهم دون الحل.

فيما أكد عبدالرحمن الفوال من سكان المنطقة ان خطوط الصرف أصبحت لا تستوعب عدد السكان واصبح الصرف يحتاج الي تغيير بالكامل وان جميع المحاولات فاشلة ولم تنجح وكل هذه المحاولات مجرد تسكين وليس حل للمشكلة.

فيما اكدت الحاجة نادية، من سكان المنطقة، ان شركة المياه والصرف الصحي فاشلت في اصلاح مشكلة بسيطة مثل تلك المشكلة مما يدل علي انه لا يوجد مسئول متخصص له خبره في حل تلك الاعطال والتي اصبحت تسبب كارثة لجميع المواطنين بسبب قطع المياه عن القرية بالكامل منذ الصباح الباكر وحتي الان بالرغم ان غدا بداية العام الدراسي الجديد، وما يحتاجه الطلبة من المياه للغسيل والاستحمام للتوجه لمدارسهم بالاضافة الي عدم قدرتهم علي غسيل ملابس ابنائهم واعداد الطعام لهم.

فيما أكدت الحاجة سعدية، انهم حبيس المنزل هي واسرتها منذ الصباح بسبب غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، بالاضافة الي انبعاث الروائح الكريهة التي أصبحت تلازمهم داخل منازلهم التي أغرقتها هي ايضا مياه الصرف.

فيما سخر الحاج محمود، قائلا اذا كانت شركة المياة فشلت في حل تلك المشكلة والتي بدء فيها العمل منذ حوالي 10 ساعات علي التوالي، يبقي نجيب خبراء من روسيا او ألمانيا لحل تلك المشكلة ما دام عندنا المسئولين في شركة مياه القليوبية "فشلة" علي حد قوله.

فيما سخر الأهالي من فشل الشركة في إصلاح العطل قائلين"يمكن تكون الماسورة بتولد قيصرية".

وكانت منطقة ابو جمعة بقرية بطا شهدت اليوم، انفجار خط طرد الصرف الصحي العمومي، مما أدى إلى غرق الشوارع ومنازل المواطنين، بمياه الصرف ونفوق الطيور وأعلاف المواشي والتي تقدر بآلاف الجنيهات بالاضافة الي انقطاع المياه عن القرية بالكامل .