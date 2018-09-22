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صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»

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صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»

محمود أبوسعد

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تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورتين اعتبروهما تفضح زيف الوسط الفني المصري تجاه الفنان الراحل جميل راتب، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي.

وأظهرت الصورة الأولى خلو عزاء الفنان الراحل، المقام في مسجد الحامدية الشاذلية، من تواجد أي فنان، بينما ظهر الفنانون في الصورة الثانية يقفون دقيقة حداد على روحه في مهرجان الجونة السينمائي أمس.

وتوفي "راتب" صباح الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 92 عامًا، وشيع جثمانه لمثواه الخير من مسجد الأزهر الشريف وسط غياب كبير لأهل الفن.

ولم يحضر الجنازة سوى  الفنانين محمد صبحي وعزت العلايلي ونقيب الفنانين أشرف زكي، بينما غاب باقي الفنانين.




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