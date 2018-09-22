» حبس مزارع مزق جسد شقيقه بالسكين لهذا السبب الغريب

أمر رئيس نيابة مركز طوخ بحبس مزارع 4 ايام علي ذمة التحقيق لقيامه بتمزيق جسد شقيقه بالسكين.

وتعود الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، إشارة من مستشفى طوخ المركزي بوصول "ف ع ح" 35سنة، مزارع" مصابا بعدة طعنات في البطن، وخروج جزء من الأحشاء وحالته سيئة .

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه تشاجر مع شقيقه الأكبر بسبب الخلاف على تربية الدواجن البط فوق سطح المنزل، فقام الثاني بطعنه عدة طعنات بالسكين وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا

تم ضبط المتهم ويدعى "و ع ح" 38 عاما، مزارع" وارشد عن والسلاح المستخدم في الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.