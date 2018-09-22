بالفيديو: الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على حوريا الغيني، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب السلام، من دور الـ8 بالبطولة القارية.

أحرز أهداف الأهلى وليد سليمان فى الدقيقة 32،وإسلام محارب فى الدقيقة 53 وصلاح محسن فى الدقيقة 69 وأحمد فتحى فى الدقيقة لأولى من الوقت بدل الضائع، ليتأهل المارد الأحمر لمواجهة وفاق سطيف فى دور النصف النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعد تأهل الأخير على حساب الوداد المغربي حامل لقب البطولة.

دخل الأهلى اللقاء منقوصاً بسبب غياب عدد من أبرز نجومه بداعى الإصابة على رأسهم النيجيري جونيور أجاى ومروان محسن وعمرو السولية وسعد سمير وناصر ماهر وميدو جابر، إلا أن كارتيورن المدير الفني للأهلى نجح فى تجهيز البدائل بشكل رائع.

بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من لاعبي الأهلى فى محاولة لإدراك هدف التقدم مبكراً، وكاد الفريق الأحمر فى الدقيقة الثامنة إحراز هدف التقدم من فرصة بـ4 أرواح، بعد أن استلم وليد سليمان الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية ارتدت من دفاعات حوريا، لتصل لأحمد حمودى الذى سدد هو الأخر لترتد من الدفاع، لتصل لوليد أزارو الذى سدد الكرة مرتين ارتدت واحدة من الدفاع، والأخري مرت بجوار القائم، دخل حوريا اللقاء وبادل الأهلى الهجمات بعد مرور 12 دقيقة وأنحصر اللعب فى وسط الملعب ونجحت دفاعات الفريقين فى تحجيم أداء المهاجمين وعرقلة إنطلاقات الأجنحة.

كاد حورويا أن يصعق الأهلى فى الدقيقة 18 من عُمر اللقاء بعد أن أُرسلت كرة عرضية من خطأ على حدود منطقة الجزاء سددها برأسه مهاجم الفريق الغيني لتصطدم بالقائم الأيسر، قبل أن يرفع الحكم المساعد رايته معلناً وجود حالة تسلل.

فى الدقيقة 24 سدد وليد سليمان كرة قوية من الجهة اليسرى، مرت بجوار القائم الأيمن لفريق حورويا، واصل الأهلى هجومه وحصل على العديد من الكرات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء، ومن إحدى تلك الكرات كاد أيمن أشرف أن يتقدم للأهلى بعد أن سدد رأسية قوية مرت فوق عارض الفريق الغيني.

فى الدقيقة 32 سجل وليد سليمان هدف التقدم للأهلى بعد مرور نموذجي من أحمد حمودى من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية للحاوى الذى أودعها فى المرمى بسهولة، واصل الأهلى هجومه فى محاولة لإدراك هدف تعزيز النتيجة وأرسل وليد سليمان عرضية خطيرة من الجهة اليمنى، إلا أن دفاعات الفريق الغيني أبعدت الكرة خارج الملعب.

واصل الأهلى ضغطه وهجومه المكثف على دفاعات حورويا، الذى ارتبك لاعبيه بشدة بعد إحراز الفريق الأحمر لهدف التقدم إلا أن رعونة المهاجمين حالت دون مُضاعفة النتيجة فى الشوط الأول، حيث أطلف الحكم الجامبي بكاري جاساما صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بضغط مكثف من الأهلى فى محاولة لتعزيز هدف التقدم، إلا أن المهاجمين عابهم سوء انهاء الهجمات فى الدقائق الأولى من عُمر الشوط، فى الدقيقة 52 عزز الأهلى التقدم بالهدف الثاني، أحرزه إسلام محارب بعد تلقيه عرضية أرضية متقنة من وليد سليمان ليودعها بسهوله على يسار حارس حورويا الغيني.

فى الدقيقة 60 كاد المالى ساليف كوليبالى ممارسة هوايته بإحراز الأهداف من ضربات الرأس، بعد تلقيه عرضية متقنة من الجهة اليسرى أرسلها على معلول إلا أن تسديدة كوليبالى الرأسية مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

فى الدقيقة 69 وبعد نزوله بدقيقة واحدة نجح صلاح محسن فى إحراز الهدف الثالث للأهلى بعد تلقيه تميرة متقنة من وليد سليمان لينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية فى شباك حورويا الغيني.

شهدت الربع ساعة الأخيرة هجوم مكثف من الأهلى وأهدر نجومه العديد من الفرص التى كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة خاصة الثلاثى مؤمن زكريا وصلاح محسن ووليد أزارو ليستغل أحداها أحمد فتحى الذى تلقى الكرة داخل منطفة الجزاء وسددها قوية فى شباك حورويا معلناً تسجيل الهدف الرابع، أطلق بعده حكم اللقاء الجامبي بكاري جاساما صافرة نهاية اللقاء معلناً تأهل الأهلى لدور نصف النهائي.



