ارتفاع غرقى العبارة المنكوبة في "فيكتوريا" إلى 209

22 سبتمبر 2018 - 11:22 م

ارتفعت يوم السبت، حصيلة ضحايا حادث غرق عبارة كانت تقل مئات الأشخاص، الخميس، جنوبي بحيرة فيكتوريا في تنزانيا، إلى 209 قتيلاً.



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "الغطاسين أنقذوا مهندسا كان مختبئا في غرفة محركات العبارة الغارقة، وتم نقله إلى المستشفى".



ونقلت الوكالة عن مسؤولين محليين (لم تسمّهم) قولهم إنه تم "إنقاذ 40 شخصا على الأقل، فيما بلغ عدد الجثث التي تم انتشالها 209".



وفي وقت سابق اليوم بلغت آخر إحصائية للضحايا 196 قتيلًا، وفق الإذاعة الرسمية في تنزانيا.



وفي السياق نفسه، قال رئيس القوات الدفاعية الجنرال فينانس مابيو، في تصريح صحفي، "سنركز العمل الآن على تحديد هوية الجثث".



والجمعة، قال مسؤولون إن حصيلة من لقوا مصرعهم جراء الحادث، مرشحة للارتفاع، نظراً لعدد الأشخاص الكبير على متن العبارة الغارقة.



بدوره أكد كورنيل ماغيمبي، مسؤول بشرطة مقاطعة أوكيريوي (أكبر جزر بحيرة فيكتوريا) أن العبارة كانت متكدسة بالركاب والبضائع، بما يزيد عن طاقتها الاستيعابية.



وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ّذا سيتيزن" التنزانية، الخميس، أنّ العبارة كان على متنها "أكثر من 400 شخص، فيما تقدر قدرتها الاستيعابية بمئة شخص فقط و25 طن بضائع".



وحتى الساعة (16: 20 ت.غ) من اليوم، لم تصدر أية توضيحات رسمية عن الأسباب التي أدت إلى غرق العبارة.

