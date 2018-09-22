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بعد 4 شهور من استدعائه..

جنوب إفريقيا تعيد سفيرها لإسرائيل

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علم جنوب أفريقيا
علم جنوب أفريقيا

المصريون ووكالات

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جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب

أعادت جنوب إفريقيا سفيرها إلى تل أبيب بعد 4 أشهر من استدعائه، على خلفية المجزرة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في الرابع عشر من مايو/آيار الماضي، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، السبت، إن السفير الجنوب إفريقي سيسا نجومبون عاد إلى تل أبيب.
ونشر الخبر ذاته الموقع الإلكتروني لقناة "i24NEWS" العبرية، فيما لم يصدر عن الجانب الجنوب إفريقي إعلان رسمي بهذا الصدد حتى الساعة 21: 10 ت.غ من يوم السبت.
عودة السفير الجنوبي إفريقي إلى تل أبيب تأتي بعد 4 شهور من استدعائه بعد استشهاد أكثر من 40 متظاهرا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع أثناء احتجاجهم على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وذكر بيان صادر عن قسم العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا (ديركو)، في 14 مايو/آيار الماضي، أن "حكومة البلاد تدين بأشد العبارات الممكنة الاعتداء العنيف الأخير الذي نفذته القوات الإسرائيلية المسلحة على طول حدود غزة".
ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ حيث يطلق النار على المتظاهرين بكثافة، وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن استشهاد 184 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 20 شخص حتى الآن. -

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