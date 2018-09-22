"أمطار طوفانية" تغمر منازل شرقي تونس

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أودت أمطار طوفانية، السبت، بحياة شخص في محافظة نابل شمال شرقي تونس، فيما غمرت المياه العديد من المنازل وقطعت الكثير من الطرق في مدن المحافظة.
وقال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية (الدفاع المدني)، معز تريعة، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، مساء اليوم، إنه تم انتشال جثة مسن جرفته مياه الأمطار في منطقة تاكلسة شمال غربي محافظة نابل.
وأضاف تريعة: "فيضان بعض الأودية بمحافظة نابل أدى إلى قطع عدد من الطرقات".
وحسب أرقام المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي) وصلت كميات الأمطار في مدينة نابل، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، ظهر اليوم، إلى 197 مم، و180 مم في مدينة منزل بوزلفة وسط المحافظة.
فيما قال بيان لوزارة الداخلية إن "التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد تميّزت بتهاطل كميات هامة من الأمطار اليوم مما أدّى إلى فيضان الأودية بولاية نابل وارتفاع منسوب المياه وغمرها للأحياء السكنية والصناعية"
وأضاف البيان أنه "تمّ توجيه تعزيزات كبرى ( من قوات الدفاع المدني والأمن) من الولايات المجاورة وداخل الجمهورية إلى محافظة نابل" لمواجهة الوضع.
وتابع البيان أن مختلف القوات التابعة لوزارة الداخلية من أمن وحرس وطنيّين وحماية مدنية بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني وبقية الأطراف المكوّنة للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها مجنّدة لإغاثة ونجدة المواطنين وتأمين سلامتهم وحماية ممتلكاتهم. -

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