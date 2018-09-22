الهند.. مصرع 3 في انفجار بمصنع للألعاب النارية

22 سبتمبر 2018 - 11:26 م

قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح في ولاية أندرا براديش جنوب شرقي الهند، السبت، إثر انفجار وقع بمصنع غير مرخص للألعاب النارية.



وقالت الشرطة الهندية، عبر بيان، إن الانفجار وقع في مدينة "راجاهماهيندرافارام" التابعة لولاية أندرا براديش، وفق صحيفة "هندوستان تايمز".



وأشارت الشرطة إلى أنها أطلقت تحقيقا لتقصي ملابسات الانفجار.



وتنتشر العديد من مصانع الألعاب النارية غير المرخصة في ولاية أندرا براديش.

