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"المالكي": لم نلتق أي مسؤول أمريكي منذ قرارهم بحق القدس

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قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، يوم السبت، إنه لم تجر أي لقاءات فلسطينية مع مسؤولين أمريكيين، منذ اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المالكي مساء اليوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي سيمون كوفني، في العاصمة دبلن.
وقال المالكي "الإدارة الأمريكية أعلنت الحرب على شعبنا وقضيته، لذلك أوقفنا كافة اللقاءات والإجراءات معها".
وتابع "أمريكا لم تعد وسيطا بعملية السلام ولن نسمح أن تحتكرها في ضوء مواقفها الأخيرة التي خلقت أجواء لا تساعد على القبول بها كوسيط."
ومضى قائلا "قررنا الذهاب لمختلف المنظمات الدولية لتقديم شكوى ضد قرار حكومة الولايات المتحدة، وسنستمر بهذا النهج الدبلوماسي السياسي، وسندافع عن قضيتنا".
بدوره، أعرب وزير الخارجية الإيرلندي عن التزام بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين، "لكن في سياق عملية تفاوضية (بين إسرائيل وفلسطين)".
كما عبر عن رفض تقليص المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، لما لها من أهمية في عملها لخدمة اللاجئين.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحث في وقت سابق اليوم، مع نظيره الإيرلندي مايكل هيغنز، الإجراءات الأمريكية الأخيرة بحق الفلسطينيين، وما يتعلق بما يسمى "صفقة القرن".
ومنذ وصول ترامب، للحكم في 2016، أصدر قرارات تنتهك الحقوق الوطنية للفلسطينيين، وتُشكل خطرا حقيقيا على قضيتهم، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة للمدينة المحتلة، والعمل على تصفية وكالة "أونروا" الأممية.
ووصل عباس دبلن، اليوم، في إطار جولة أوروبية بدأها الخميس، بزيارة فرنسا، والتقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث معه آخر التطورات في فلسطين والمنطقة.
ويضم الوفد المرافق لعباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. -

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