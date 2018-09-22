مصر وسلطنة عمان تدينان هجوم الأحواز بإيران

22 سبتمبر 2018 - 11:29 م

أدانت سلطنة عمان ومصر الهجوم الذي استهدف، صباح السبت، عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان (شمال غربي إيران)، وأودى بحياة 25 شخصا.



وحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، "أدانت السلطنة بشدة الهجوم الإرهابي المسلح على استعراض عسكري بمدينة الأهواز اليوم".



وأكدت "الموقف الرافض لبلادها لكل أشكال الإرهاب والعنف في أي زمان ومكان، مهما كانت الدواعي والأسباب؛ باعتباره أداة تتنافى مع كل الأديان والأعراف والأخلاق الإنسانية".

وأعربت السلطنة عن "صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا والشعب الإيراني الصديق، ومتمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل".

وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية: "تساقا مع مواقفنا الراسخة والدائمة بإدانة كافة أشكال العمليات الإرهابية، ندين الهجوم الإرهابى الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز بإيران، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه".



وأعربت الخارجية عن "خالص تعازى مصر لأسر الضحايا، وسرعة الشفاء للمصابين"، مجددة مطالبها بـ"ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع دعمها".



أيضا، أدان قيادي في حركة "حماس" الهجوم.



وقال عزت الرشق، القيادي في الحركة عبر تغريدة عبر "تويتر": "نقدم خالص التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب الإيرانيين".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 25 وإصابة 60 جراء هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا أقيم في الأهواز بمناسبة الذكرى 38 للحرب الإيرانية العراقية (1980 – 1988).



وتضاربت الأنباء حول الجهة المسؤولة عن الهجوم؛ إذ اتهمت السلطات الإيرانية "المنظمة الأحوازية" بالوقوف خلفه، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي على موقع "أعماق" التابع له، المسؤولية عنه.

