  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:00 ص
بحث متقدم
شريف عامر وعمرو أديب

رسالة نارية من عمرو أديب لـ شريف عامر لهذا السبب

صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»

صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»

مركب

آخر تطورات أزمة البحارة المحتجزين في تركيا

إسماعيل هنية

هذا ما حدث بين "هنية" والوفد الأمني المصري

أطفال للبيع..

يحدث في مصر: أطفال للبيع.. هذا هو السبب

ال مبارك

لهذه الأسباب.. «النقض» ترفض التصالح مع «مبارك» ونجليه

رانيا ربيع شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف بكرداسة

شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف تروي تفاصيل قتل أخيها

علاء مبارك

أول رد لعلاء مبارك على «تحالف جمال والإخوان»

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

محمد سعيد رسلان

إيقاف «رسلان» يفجر أزمة بين «المداخلة» و«الدعوة السلفية»

مصر وسلطنة عمان تدينان هجوم الأحواز بإيران

عرب وعالم

الهجوم على العرض العسكري الإيراني
الهجوم على العرض العسكري الإيراني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«تحرير الأحواز» تكذب «داعش» بسبب هجوم إيران

#

بالفيديو.. 8 قتلى فى هجوم مسلح على عرض عسكري بإيران

#

هجوم على عرض عسكري إيراني بـ"الأحواز" .. وسقوط قتلى

#

ميدو: الزمالك سيفوز بالدوري هذا العام

أدانت سلطنة عمان ومصر الهجوم الذي استهدف، صباح السبت، عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان (شمال غربي إيران)، وأودى بحياة 25 شخصا.
وحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، "أدانت السلطنة بشدة الهجوم الإرهابي المسلح على استعراض عسكري بمدينة الأهواز اليوم".
وأكدت "الموقف الرافض لبلادها لكل أشكال الإرهاب والعنف في أي زمان ومكان، مهما كانت الدواعي والأسباب؛ باعتباره أداة تتنافى مع كل الأديان والأعراف والأخلاق الإنسانية".
وأعربت السلطنة عن "صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا والشعب الإيراني الصديق، ومتمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل".
وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية: "تساقا مع مواقفنا الراسخة والدائمة بإدانة كافة أشكال العمليات الإرهابية، ندين الهجوم الإرهابى الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز بإيران، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه".
وأعربت الخارجية عن "خالص تعازى مصر لأسر الضحايا، وسرعة الشفاء للمصابين"، مجددة مطالبها بـ"ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع دعمها".
أيضا، أدان قيادي في حركة "حماس" الهجوم.
وقال عزت الرشق، القيادي في الحركة عبر تغريدة عبر "تويتر": "نقدم خالص التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب الإيرانيين".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 25 وإصابة 60 جراء هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا أقيم في الأهواز بمناسبة الذكرى 38 للحرب الإيرانية العراقية (1980 – 1988).
وتضاربت الأنباء حول الجهة المسؤولة عن الهجوم؛ إذ اتهمت السلطات الإيرانية "المنظمة الأحوازية" بالوقوف خلفه، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي على موقع "أعماق" التابع له، المسؤولية عنه.
و"المنظمة الأحوازية" تطالب بانفصال منطقة جنوبي إيران، وتأسيس إدارة عربية مستقلة فيها. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو: الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا
» دلالات زيارات "السيسي" للأمم المتحدة
» تعليق ناري لـ"أبو تريكة" على فوز الأهلي الكبير
» «شكرى» يكشف تطورات الأزمة مع قطر
» فنانون يخطفون «كرسي المذيع» من نجوم الإعلام
» مطالب بتغليظ العقوبة في جرائم الإهمال الطبي
» تعرف على أسعار «الدولار» بالتعاملات المسائية
» حقيقة اعتراف مصر بالقدس عاصمة لإسرائيل
» ماسبيرو يحقق في خطأ «القضاء على محو الأمية»
» مشجع إنجليزي لـ«صلاح»: «جعلت ابني يزرف الدموع»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها