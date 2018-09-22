فوز قاتل لانتر ميلان على سامبدوريا في "الكالتشيو"

22 سبتمبر 2018 - 11:30 م

انتزع فريق انتر ميلان، يوم السبت، فوزًا قاتلًا على مضيفه سامبدوريا بهدف نظيف في الجولة الخامسة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد الانتر إلى 7 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف سامبدوريا، حيث يتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 12 نقطة.



لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

