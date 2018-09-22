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فوز قاتل لانتر ميلان على سامبدوريا في "الكالتشيو"

الرياضة

انتر ميلان
انتر ميلان

المصريون ووكالات

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انتزع فريق انتر ميلان، يوم السبت، فوزًا قاتلًا على مضيفه سامبدوريا بهدف نظيف في الجولة الخامسة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الانتر إلى 7 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف سامبدوريا، حيث يتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 12 نقطة. 
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 94 لتشهد هدف الثلاث نقاط عن طريق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. 

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