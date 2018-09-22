بتقنية الفيديو.. ريال مدريد يجتاز اسبانيول في "الليجا"

22 سبتمبر 2018 - 11:31 م

اجتاز فريق ريال مدريد، يوم السبت، ضيفه اسبانيول بهدف دون رد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 13 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد اسبانيول عند 7 نقاط في المركز السادس.



تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين واحدة تلو الأخرى.



وانتظرت جماهير الريال حتى الدقيقة 41 لينجح ماركو أسينسيو في إحراز الهدف الأول للملكي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الريال عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو اسبانيول من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

