آخر تطورات أزمة البحارة المحتجزين في تركيا

22 سبتمبر 2018 - 11:57 م

صرحت السفيرة مي طه خليل، سفيرة مصر في قبرص، بأن وزارة الخارجية القبرصية تواصلت معها في الساعة العاشرة من مساء أمس وأبلغتها بأن إحدى السفن التركية قامت بإيقاف مركب قبرصي وعليه 5 من البحارة المصريين في «قبرص الشمالية».

