آخر تطورات أزمة البحارة المحتجزين في تركيا

صرحت السفيرة مي طه خليل، سفيرة مصر في قبرص، بأن وزارة الخارجية القبرصية تواصلت معها في الساعة العاشرة من مساء أمس وأبلغتها بأن إحدى السفن التركية قامت بإيقاف مركب قبرصي وعليه 5 من البحارة المصريين في «قبرص الشمالية».
وأشارت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية على قناة «TeN»، إلى أن مصر لا تعترف بحكومة قبرص الشمالية، ولكن يتم التنسيق مع وزارة الخارجية القبرصية التي تقوم بدورها بمخاطبة الأمم المتحدة للسلام لسرعة الإفراج عن البحارة المصريين.
وأضافت سفيرة مصر في قبرص أنه سيتم عرض البحارة المصريين على المحكمة لسماع أقوالهم.