» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

23 سبتمبر 2018 - 12:27 ص

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد " أين الحقيقة: «جمال مبارك» و«الإخوان»؟"، كما ننشر " وثيقة: هكذا خدعت مصر إسرائيل فى 73"، كذلك " قصة صاحب عبارة:«اتق الله» لمبارك داخل الحرم النبوى".

وننشر أيضًا " نكشف بالتفاصيل.. بدائل «الجماعة» بعد مصادرة أموالها"، وكذلك " ليلة بكت فيها «الشرقية».. روايات وشهادات تنشر لأول مرة عن ضحايا الغسيل الكلوى"، وأيضًا "«محمد سعيد رسلان».. غريم الإخوان الذى عصفت به رياح الغضب".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ







ـ هل تظهر «مدن الأشباح» فى مصر؟!



ـ ماذا لو أيدت«النقض»إعدام«الإخوان»؟

ـ أبو تريكة:هذه أسباب ما يحدث لـ«محمد صلاح»؟

ـ هل الإسلاميون مسئولون عن موجة الإلحاد فى مصر؟

ـ «مسلم أم مسيحى».. هكذا رد«جميل راتب»على جدل ديانته؟

ـ مستشار«السيسى»يدعو لزيارة القدس.. هل يستجيب شيخ الأزهر؟

ـ مفاجأة قانونية فى الرد على فصل الموظفين الإخوان!!

ـ «الاستعلامات»:أشرف مروان«آخر شهداء حرب أكتوبر»

ـ بالصدفة.. زوجتى بطلة فيلم إباحى!

ـ نائب:مليون مريض بالفشل الكلوى.. وأنا أحدهم

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ـ مصر وتركيا.. الاقتصاد يكسب السياسة

ـ ننشر«قائمة المحظورات»بالجامعات هذا العام

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