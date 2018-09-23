» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد " أين الحقيقة: «جمال مبارك» و«الإخوان»؟"، كما ننشر " وثيقة: هكذا خدعت مصر إسرائيل فى 73"، كذلك " قصة صاحب عبارة:«اتق الله» لمبارك داخل الحرم النبوى".
وننشر أيضًا " نكشف بالتفاصيل.. بدائل «الجماعة» بعد مصادرة أموالها"، وكذلك " ليلة بكت فيها «الشرقية».. روايات وشهادات تنشر لأول مرة عن ضحايا الغسيل الكلوى"، وأيضًا "«محمد سعيد رسلان».. غريم الإخوان الذى عصفت به رياح الغضب".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ هل تظهر «مدن الأشباح» فى مصر؟!
ـ ماذا لو أيدت«النقض»إعدام«الإخوان»؟
ـ أبو تريكة:هذه أسباب ما يحدث لـ«محمد صلاح»؟
ـ هل الإسلاميون مسئولون عن موجة الإلحاد فى مصر؟
ـ «مسلم أم مسيحى».. هكذا رد«جميل راتب»على جدل ديانته؟
ـ مستشار«السيسى»يدعو لزيارة القدس.. هل يستجيب شيخ الأزهر؟
ـ مفاجأة قانونية فى الرد على فصل الموظفين الإخوان!!
ـ «الاستعلامات»:أشرف مروان«آخر شهداء حرب أكتوبر»
ـ بالصدفة.. زوجتى بطلة فيلم إباحى!
ـ نائب:مليون مريض بالفشل الكلوى.. وأنا أحدهم
ـ المتغطى بالجماهير.. «مش عريان»
ـ مصر وتركيا.. الاقتصاد يكسب السياسة
ـ ننشر«قائمة المحظورات»بالجامعات هذا العام
ـ "قنوات الدجل".. سوق شعبي والحكومة غائبة