قراصنة يختطفون 12 من طاقم سفينة سويسرية

23 سبتمبر 2018 - 12:46 ص

قالت الشركة المشغلة لسفينة تجارية سويسرية، في بيان، إن قراصنة اختطفوا 12 شخصًا من طاقم السفينة، يوم السبت، في المياه الإقليمية النيجيرية بينما كانت تبحر بين العاصمة لاجوس ومدينة بورت هاركورت.

