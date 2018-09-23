جيش الاحتلال يُصيب 11 فلسطينيا قرب حدود غزة‎

23 سبتمبر 2018 - 01:11 ص

أُصيب 11 متظاهرا فلسطينيا، بجروح وحالات اختناق، مساء السبت، جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهم، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" قرب الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.



وقال مصدر طبي، للأناضول، غير مخول للحديث مع الإعلام، إن "11 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع على الحدود الشرقية للقطاع".



من جهته، أفاد مراسل الأناضول، أن عشرات الفلسطينيين توافدوا نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل وأشعلوا إطارات المركبات المطاطية المستعملة قرب الحدود، كما أطلقوا الألعاب النارية في السماء.



ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

