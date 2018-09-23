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الأهلي أكثر الفرق الإفريقية وصولا للمربع الذهبي بدوري الأبطال

الرياضة

الاهلى
الاهلى

المصريون ووكالات

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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الترجي بهدف «أزارو»

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه عقبة الدور ربع النهائي بالفوز على حوريا كوناكري الغيني برباعية نظيفة، مساء السبت.
تأهل الأهلي، مساءالسبت، إلى المربع الذهبي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يأتي للمرة الخامسة عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، معززا رقمه كأكثر الأندية الإفريقية تواجدا في المربع الذهبي على مدار تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1964.
وعلى مدار 14 نسخة قبل النسخة الجارية، التي تمكن الأهلي من حجز مقعده في الدور نصف النهائي، نجح في بلوغ المباراة النهائية في 11 مناسبة، ولم يمر من نصف النهائي في 3 مناسبات فقط.
– الظهور الأول للأهلي في المربع الذهبي للبطولة، كان في نسخة عام 1981، وكان من المقرر مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، إلا أن اعتذار الأهلي عن المشاركة منح بطاقة التأهل للفريق الجزائري.
– نسخة عام 1982، شهدت تواجد الأهلي في المربع الذهبي، ونجح في تحقيق اللقب على حساب أشانتي كوتوكو الغاني.
– نسخة 1983، صعد الأهلي للمربع الذهبي واكتفى بوصافة البطولة بعدما خسر أمام أشانتي كوتوكو في النهائي.
– نسخة 1987، رابع المناسبات التي صعد خلالها الأهلي إلى المربع الذهبي، وهي النسخة التي شهدت تحقيق الأهلي للقبه الثاني.
– نسخة 1988، تواجد الأهلي في المربع الذهبي إلا أنه ودع البطولة من هذه المرحلة.
– نسخة 2001 تأهل الأهلي للمربع الذهبي وتمكن من استكمال مشواره ويتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
– نسخة 2005، تواجد الأهلي في المربع الذهبي، وتمكن من تحقيق اللقب.
– نسخة 2006، تواجد الأهلي في المربع الذهبي، ونجح في تحقيق اللقب.
– نسخة 2007، كان الأهلي أحد أضلاع المربع الذهبي، واكتفى بتحقيق الوصافة.
– نسخة 2008، تواجد الأهلي في المربع الذهبي، وتمكن من تحقيق اللقب.
– نسخة 2010، اكتفى الأهلي بالتواجد في المربع الذهبي بعدما ودع البطولة من نصف النهائي.
– نسخة 2012 تواجد الأهلي بالمربع الذهبي، وتمكن من استعادة لقبه المفضل.
– نسخة 2013، واصل الأهلي تفوقه بهذه المرحلة وأعلن عن تواجده في مربع الذهب، واستكمل مشواره بالبطولة ويحقق اللقب الثامن في تاريخه.
– نسخة 2017، نجح الأهلي في العودة إلى المربع الذهبي بعد غياب إلا إنه اكتفى بالوصافة.
– النسخة الجارية شهدت، نجاح الأهلي في التأهل إلى المربع الذهبي عن جدارة في خطوة نحو استعادة اللقب الغائب عن دولاب البطولات.

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