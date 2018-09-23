» أول تعليق لـ"كارتيرون" على فوز الأهلي برباعية

23 سبتمبر 2018 - 01:16 ص

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتأهل الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب حوريا الغيني، بعد الفوز برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على إستاد السلام.



وقال كارتيرون- في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء- «مواجهتا دور الثمانية كانتا صعبة للغاية، خاصة وأننا واجهنا فريقا جيدا يمتلك ميزة هامة، وهي إجادة الضربات الثابتة، التي كنا نعاني منها في وقت سابق قبل النجاح في التعامل معها»، موضحا أن وليد سليمان قدم أداء طيبا في اللقاء، وتم تغييره بسبب الإجهاد.



وأشار كارتيرون، إلى أن خروج مازيمبي، أول أمس، من البطولة الإفريقية أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، دفع الأهلي للمزيد من احترام المنافس، مؤكدا أن الأهلي بخبرته تعود دائما على احترام جميع المنافسين، مشيدا بتمكن لاعبيه من ترجمة الفرص إلى أهداف، موضحا أن الفوز على حوريا الغيني يعد خطوة جديدة في مشوار الفريق نحو استعادة اللقب الإفريقي.

