  • الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:42 ص
بحث متقدم
شريف عامر وعمرو أديب

رسالة نارية من عمرو أديب لـ شريف عامر لهذا السبب

صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»

صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»

مركب

آخر تطورات أزمة البحارة المحتجزين في تركيا

إسماعيل هنية

هذا ما حدث بين "هنية" والوفد الأمني المصري

أطفال للبيع..

يحدث في مصر: أطفال للبيع.. هذا هو السبب

ال مبارك

لهذه الأسباب.. «النقض» ترفض التصالح مع «مبارك» ونجليه

رانيا ربيع شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف بكرداسة

شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف تروي تفاصيل قتل أخيها

علاء مبارك

أول رد لعلاء مبارك على «تحالف جمال والإخوان»

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

بالأسماء.. أبرز الدعاة الممنوعين من اعتلاء المنابر

محمد سعيد رسلان

إيقاف «رسلان» يفجر أزمة بين «المداخلة» و«الدعوة السلفية»

بالفيديو..

عمرو أديب ينتصر لـ"دينا الشربيني" بهذه الرسالة

الصفحة الأخيرة

دينا الشربينى
دينا الشربينى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. دينا الشربيني ترسم وشما مماثلا لعمرو دياب

#

بالصور.. «الهضبة» برفقة «دينا الشربيني» في فرح نجل «الزعيم»

#

ظهور دينا الشربيني بـ "تاتو" عمرو دياب

#

تعليق ناري لـ"أديب" على ظهور عمرو دياب ودينا الشربيني

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن تضامنه مع الممثلة دينا الشربيني، بعد السخرية التي طالتها جراء ظهورها في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.
وقال، في برنامجه «الحكاية»، مساء السبت: «دينا الشربيني.. أرجوكي متزعليش من التنمر اللي حصلك على السوشيال ميديا، متزعليش من التنمر اللي حصلك».
وأضاف: «كنتي زي القمر، والفستان حلو، مفيش أي مشكلة، أنتي عارفة هما بيهاجموكي ليه، أنتي عارفة الستات دي بتهاجمك ليه، ولسبب معروف ومفهوم».
واختتم رسالته قائلًا: «ولذلك عزيزتي دينا ارفعي راسك ومتزعليش، ولا يهمك الناس اللي بتعمل الكلام ده».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.."التموين" توجه تحذير شديد اللهجة لهؤلاء
» عمرو أديب ينتصر لـ"دينا الشربيني" بهذه الرسالة
» أول تعليق لـ"كارتيرون" على فوز الأهلي برباعية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو: الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا
» دلالات زيارات "السيسي" للأمم المتحدة
» تعليق ناري لـ"أبو تريكة" على فوز الأهلي الكبير
» «شكرى» يكشف تطورات الأزمة مع قطر
» فنانون يخطفون «كرسي المذيع» من نجوم الإعلام
» مطالب بتغليظ العقوبة في جرائم الإهمال الطبي
» تعرف على أسعار «الدولار» بالتعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها