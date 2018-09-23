» عمرو أديب ينتصر لـ"دينا الشربيني" بهذه الرسالة

23 سبتمبر 2018 - 01:51 ص

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن تضامنه مع الممثلة دينا الشربيني، بعد السخرية التي طالتها جراء ظهورها في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.



وقال، في برنامجه «الحكاية»، مساء السبت: «دينا الشربيني.. أرجوكي متزعليش من التنمر اللي حصلك على السوشيال ميديا، متزعليش من التنمر اللي حصلك».



وأضاف: «كنتي زي القمر، والفستان حلو، مفيش أي مشكلة، أنتي عارفة هما بيهاجموكي ليه، أنتي عارفة الستات دي بتهاجمك ليه، ولسبب معروف ومفهوم».

