"أديب" ينفعل بسبب مقتل شاب قاوم التحرش بشقيقته

23 سبتمبر 2018 - 02:11 ص

انفعل الإعلامي عمرو أديب، في تعقيبه على مقتل شاب قاوم التحرش بشقيقته الحامل، قائلًا: "نفس إعرف يامصريين.. إحنا جرالنا إيه، هي النخوة راحت فين، حتى لما تطلع في نخوة، نلقى ناس عايزة تقتلها، هي الناس في البلد دي محرومة، وعندها عقدة نفسية، كل يوم التوحش بيزيد عن اليوم اللى قبله".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc"، اليوم السبت: "هو دا أحلى من الشرف مفيش، فين لما كان واحد واقف على باب الحارة ميسمحش ان بنات حارته تتعاكس، إيه اللى جرالنا، وإزاي مفيس رادع لموضوع التحرش دا".

