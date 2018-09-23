» بالفيديو.."التموين" توجه تحذير شديد اللهجة لهؤلاء

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بطاقات تموينية

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن تحديث بيانات البطاقات التموينية حقيقي، وسيحذفون سارقي قوت الغلابة من البطاقات التموينية.
وأوضح "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه ليس هناك داعي لدفع رشاوي لأي موظف، محملا المواطن مسئولية دفع أي رشوة.
وطالب المواطن حال طلب أي موظف منه دفع رشوة أن يحرر محضر له، ويتوجه لمكتب تمويني آخر.


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