ماذا قال داعية سلفي لسما المصري بعد إعلان توبتها؟

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وجه الداعية السلفي سامح عبد الحميد رسالة إلى الفنانة سما المصري بعد إعلان توبتها واعتزالها .

وقال "عبد الحميد" في تصريحات صحفية : "الله يفرح بتوبة العبد، والله يقبل التوبة من عباده مهما تنوعت ذنوبهم وكثرت، وعلى سما أن تترك هذا المجال نهائيًّا، وأن تتندم على ما اقترفته من المعاصي، وهي لم تستفد شيئًا من الفيديوهات الخارجة التي صورتها".

وأضاف : "علينا أن نتلطف بها وندعوها للحجاب والخيرات، وأنصحها بترك المجال الفني والعودة إلى الله، لتكون قدوة لباقي الفنانين والفنانات، فعلى الإنسان أن يُقدم ما ينفعه بين يدي الله يوم القيامة، والأفلام والمسلسلات تُفسد القلب، وتُلهي الناس عن الخير، وتبعدهم عن الهدى والتقى".

وتابع:"أنصحها بارتداء النقاب، فهو يحفظ جسد المرأة في الدنيا من النظر الحرام، ويحفظ جسدها من النار يوم القيامة بإذن الله، والنقاب عفة وطهارة، وعلى سما أن تتوب وتؤوب وترجع إلى الله فهو خير لها في الدنيا والآخرة".

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