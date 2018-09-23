وذكرت الشرطة الفلسطينية أن حادث السير، الذي وقع، السبت، أدى إلى وفاة شخصين، وفق ما أوردت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ازريقات، أن "حادث سير غريب وقع عندما اصطدمت شاحنة صغيرة بعمارة، أثناء سيرها في شارع شديد الانحدار في منطقة خلة الإيمان بالمدينة".

وأوضح ازريقات "فقد سائق المركبة السيطرة عليها ما أدى لدخولها محل تجاري قيد الانشاء (داخل العمارة)"، مشيرا إلى أن مقدمة الشاحنة خرجت من الجهة الأخرى من العمارة (النافذة)، الأمر الذي أدى إلى إصابة سائق المركبة بجروح بليغه توفي على أثرها لاحقا، كما توفي شخص آخر كان بداخلها.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية وفاة علاء وهاني أبو عيشة في العشرينيات من عمرهما، من قرية بيت وزن القريبة من نابلس، متأثرين بإصاباتهما في حادث السير.