وعلق الراكون في مبنى شاهق يتواجد بمدينة أوشن سيتي في ولاية نيوجيرسي الأميركية. ولم يُعرف كيف وصل الحيوان إلى ذلك العلو.

وصدم بعض الأشخاص، الذين كانوا في المنطقة حين عاينوا الحيوان العالق، وبدؤوا يفكرون في طريقة لإنقاذه من الورطة التي وقع فيها.

لكن الراكون لم يمنحهم فرصة للتفكير، فقرّر القفز بشكل مثير على الأرض المرملة مباشرة، دون أن يصاب بأذى.

وصرخ الناس بعد القفزة الانتحارية، معتقدين أن الحيوان لن ينجو، إلا أنهم صفقوا له بحرارة حين رأوه يفر من المكان دون أي مشكل.

وقال الشخص، الذي التقط الفيديو، إنه لم يصدق ما عاينه فقرّر تسجيل الحدث على الفور، مضيفا: "لم نكن نعتقد أن الراكون سيحسن التصرف".

وأضاف: "يبدو أن الحيوان كان خائفا، حيث هرب بشكل سريع واختبأ في أحد الأماكن للابتعاد عن الناس.. لكنه على العموم نجح في إبهارنا".