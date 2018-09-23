» لاعب بالدوري الإيطالي يترك فريقه للحاق بميعاد "الصلاة"

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الرياضة

إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشف مدرب فريق إمبولي الإيطالي، أوريليو أندرياتزولي مفاجأة عن لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر ، مؤكدًا أنه تأخر في النزول لأرضية الملعب لأنه كان يؤدي الصلاة .

وفاز ساسولو، الجمعة، في مستهل مباريات الجولة الخامسة على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف لواحد، في اللقاء الذي أجري على ملعب مابي.

وكان الفريق الضيف سباقا للتسجيل في أولى دقائق المباراة، إلا أن هدف التعادل لم يتأخر كثيرا، حيث جاء في الدقيقة 13، في وقت كان إمبولي يلعب بعشرة لاعبين فقط، بعدما تعرض أكوا لإصابة.

ولم يكن بن ناصر جاهزا لدخول أرضية الملعب "حيث كان يصلي"، على حد قول مدرب الفريق، واستغرقت عودته إلى الملعب 14 دقيقة.

وأوضح أندرياتزولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء، أن هدف التعادل جاء حين كان الفريق يلعب بعشرة لاعبين فقط، مضيفين "ذهبت إلى غرفة تبديل الملابس لغسل يدي وخرجت على الفور لأنني رأيت ناصر يصلي.. وكانت لحظة إيمانية".

وتابع "مباشرة بعد نهاية صلاته، توجه إلى الملعب.. لم أكن أرغب في الضغط عليه ومطالبته بالإسراع".

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