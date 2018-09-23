ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن بارتون انتقاده لنيمار، قائلا: "لا يجب تصنيف هذا اللاعب مع ميسي ورونالدو"، مضيفا: "نيمار ظاهرة".

واستدرك قائلا: "ظاهرة على صعيد واحد فقط وهو إعلاء قيمة علامته التجارية"، مضيفا: "أعتقد أنه كيم كاردشيان كرة القدم.. إنه ليس أفضل لاعب في العالم".

وتعرض اللاعب البرازيلي لموجة انتقادات، خلال منافسات كأس العالم 2018 بروسيا، بسبب مبالغته في ردود الفعل حيال تعرضه للعرقلة من قبل لاعبي المنتخبات المنافسة.

هذا وعبر بارتون عن رغبته في تدريب مارسيليا خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لعبت هناك في موسم 2012-2013.. وسأكون سعيدا بالعودة إلى الفريق كمدرب".