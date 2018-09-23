صدمة بعد تحديد هوية السيدة التي عرضت طفلة للبيع على "فيسبوك"

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عرض طفلة للبيع على فيس بوك

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط امرأة و زوجها بعد عزمهما بيع طفلهما لأعلى سعر عبر موقع "فيس بوك" .

بدأت القصة بقيام سيدة بعرض طفلها للبيع على "فيس بوك" من خلال منشور قالت فيه: "لو فيه حد حابب يتبنّى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكتير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل عَ الخاص للجادين فقط، والله المستعان".

وصُدم المتابعين من منشور الأم وبعضهم اتصل بها ليتأكد من جدية العرض ، وتبين صدق السيدة في نواياها السيئة بالفعل .

وتلقى خط نجدة الطفل التابع للجهاز القومي للأمومة والطفولة بلاغا بوجود أم تحاول تبيع طفلها قبل وضعه ، وعلى الفور قامت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، بإبلاغ إدارة حقوق الإنسان بمكتب المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، للتحقيق في الواقعة.

وأمر النائب العام نيابات الإسكندرية بالتحقيق في الواقعة ، التي تبين صحتها ، وتم التوصل مع زوج السيدة الذي يُدعى "محمد" للتفاوض معه حول بيع الطفل ، وأثناء عملية المفاوضة أصر الزوج على مبلغ 20 ألف جنيه للبيع ، قائلًا : "مش هنبيع بأقل من 20 باكو ومش هنخفض المبلغ".

وبتحديد موقع الزوج تم القبض عليه وتبين أنه يعمل قهوجي وعمره 30 سنة وبرر جريمته الشنعاء باحتياجه الشديد هو و زوجته للمال .

وبينت التحقيقات أن الرجل زوج شرعي للسيدة التي عرضت الطفل للبيع ، وعند القبض عليها تبين أنها في حالة وضع فتم التحفظ عليها لحين تحسن حالتها الصحية ، وأمرت النيابة بإجراء تحقيق DNA للطفلة لمعرفة ما إذا كان الرجل والدها الشرعي أم لا كما أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار بالبشر.

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