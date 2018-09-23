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قس أمريكي متهم بالاغتصاب هرب للمغرب .. وهذا ما حدث له

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القس المغتصب
القس المغتصب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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القس المغتصب

كشف مسؤول بوزارة العدل المغربية عن قيام سلطات بلاده بتسليم قس ظل هاربًا لمدة 26 سنة من الولايات المتحدة بعد اتهامه باغتصاب الأطفال .

ولم يفصح المسؤول المغربي، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، عن تفاصيل أكثر حول الموضوع، واكتفى بالقول إن "هناك إجراءات قانونية تنص عليها اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، تم احترامها".

ونقلت "نيويورك تايمز" تصريحات لمسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس لانجبرغ، أدلى بها الجمعة في ألباكركي (أكبر مدن ولاية نيومكسيكو)، مؤكدا أن عنصرين من هذا المكتب سافرا الخميس للمغرب لتسلم "آرثر بيرول".

وقال المسؤول الأمني الأمريكي، إن مكتب التحقيقات (FBI) حدّد موقع "آرثر بيرول" العام الماضي، وظل محتجزا لدى السلطات المغربية، واستمرت إجراءات تسليمه لنحو عام.

وذكرت صحف أمريكية، أن "بيرول" (80 عاما) اعتدى طوال 20 سنة على عدة ضحايا، خلال عمله كقس في نيومكسيكو.

وعام 1992، فر "بيرول" من الولايات المتحدة عقب انكشاف أفعاله، واختفى عن الأنظار حتى ألقت السلطات المغربية القبض عليه العام الماضي، عقب توجيه اتهامات له من محكمة نيومكسيكو.

ووجهت المحكمة الجزئية بألباكركي في 21 أيلول/ سبتمبر 2017، 6 اتهامات لبيرول بالاعتداء الجنسي، وفي حالة إدانته قد يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.

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